kfd ruft auf : Demonstration für eine geschlechtergerechte Kirche

Mönchengladbach In einer Nachfolgeaktion zu Maria 2.0 setzt die kfd am Donnerstag, 26. September, vor der Citykirche ein Frauenzeichen.

Das Frauensymbol gleicht dem Kirchensymbol. Die Lesart ist eine Frage der Perspektive. Im Anliegen für eine Erneuerung der Kirche mit Frauen in allen Ämtern lädt die kfd in Nachfolge der Protestaktion Maria 2.0 zum Perspektivwechsel ein. Am Donnerstag, 26. September, werden zur Demonstration auf dem Edmund-Erlemann-Platz vor der Citykirche das Frauenzeichen und das Kirchensymbol aus Menschen gebildet. Die Teilnehmer tragen ein purpurfarbenes Kreuz, das in Form und Größe dem Ansteckkreuz der Priester ähnelt und vertraute Symbolik verändernd aufgreift. Die in der katholischen Kirche den Kardinälen vorbehaltene Gewandfarbe verweist nun auf die Purpurhändlerin Lydia, erste Christin auf europäischem Boden.