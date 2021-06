Verkehr in Mönchengladbach : Radfahrer demonstrieren auf der Hittastraße

Mönchengladbach Bessere Radwege – das war am Weltfahrrad-Tag die zentrale Forderung von 120 Teilnehmern der Aktion. Auf dem Platz am Geroweiher gab es eine Kundgebung.

Immer mehr Mönchengladbacher nutzen das Fahrrad als alltägliches Fortbewegungsmittel. Damit sich für sie die Infrastruktur verbessert, lud der Fahrradclub ADFC Mönchengladbach gemeinsam mit der Altstadtinitiative, Radentscheid MG, der Grünen Jugend und Youth Beyond für den Weltfahrradtag am Donnerstag zu einer Fahrraddemo ein. „Viele Menschen beschäftigen sich mit dem Thema. Mönchengladbach will Fahrrad fahren. Doch an der Infrastruktur hat sich nicht viel geändert“, sagte Borgard Färber, Vorsitzender des ADFC, bei einer Kundgebung auf dem Parkplatz am Geroweiher. Zuvor hatte ein Abschleppdienst erst einmal einige widerrechtlich geparkte Autos entfernt, um den Platz für die 120 Teilnehmer frei zu machen.