Diskussionsrunde in Mönchengladbach Jeder kann über soziale Benachteiligung mitdiskutieren

Die Partnerschaft für Demokratie (PfD) in Mönchengladbach lädt zur Demokratiekonferenz mit dem Thema „Klassismus und Demokratie – Soziale Ungerechtigkeit und ihre Auswirkungen auf Teilhabe“. Die Veranstaltung findet am Samstag, 21. Oktober, von 11 bis 15 Uhr in der Textilakademie an der Rheydter Straße 39 statt. Das teilt die Stadt mit.