Film-Workshops in Mönchengladbach „Demokratiekino“ im Hugo

In „Asyland“, einem Film über geflüchtete Menschen, beschreiben die Protagonisten eindringlich bis erschütternd ihre Wege über Grenzen und Meere, ihr Ankommen und Leben in Deutschland. Vor dem Hintergrund des grauenhaften Krieges in der Ukraine wurde die Zeitlosigkeit des Werkes deutlich und die Schilderungen einer Frau, die in einem syrischen Foltergefängnis über Wochen an einen Stuhl gefesselt überlebte, obwohl sie sich jeden Tag den Tod wünschte, ließ das Blut in den Adern gefrieren.