Nachrückerin im Mönchengladbacher Stadtrat Demo gegen Transfeindlichkeit vor Vereidigung umstrittener Politikerin

Am Mittwoch wird ein neues Mitglied im Stadtrat vereidigt: Eva Engelken rückt für die Grünen-Politikerin Lena Zingsheim-Zobel nach. „Ich freue mich auf meine erste Ratssitzung und werde mein Amt zum Wohle der Stadt ausfüllen“, sagt Engelken im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Freude ist aber nicht auf allen Seiten so groß. Im Gegenteil: Die Grüne Jugend und die Jungsozialisten (Jusos) rufen unter dem Titel „Kein Platz für Transfeindlichkeit im Stadtrat oder sonst wo“ zu einer Kundgebung vor dem Rheydter Rathaus auf. Die Jugendorganisationen „stellen sich entschieden dagegen“, dass Engelken vereidigt wird und planen, vor der Ratssitzung mit „ein Zeichen gegen Transfeindlichkeit in der Stadt zu setzen.“