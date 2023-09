Umstrittene Politikerin in Mönchengladbach Demo gegen „Transfeindlichkeit“ vor Rheydter Rathaus

Eva Engelken sieht die Demonstration kritisch. Aus „ideologischen Gründen“ werde sie „diffamiert und beleidigt“. So heißt es in den sozialen Medien im Aufruf zur Kundgebung, dass es keinen Platz für „TERFs“ (trans-ausschließende, radikale Feministen) gebe. In der Pressemitteilung wird die Juso-Vorsitzende Mandana Bayat zitiert mit: „Eva Engelken hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, welche menschenfeindlichen Ansichten sie vertritt. Transfeindlichkeit ist nicht einfach nur eine Meinung. Es ist reiner Hass, der Menschen regelrecht das Leben kostet.“ Und Josy Wichards, Sprecherin der Grünen Jugend, sagt dort: „Eva Engelken repräsentiert nicht unsere Werte und hat in unseren Reihen nichts verloren. Wir werden uns auch zukünftig von solchen Ansichten abgrenzen und konsequent für eine tolerante Stadt kämpfen.“ Bei der Kundgebung solle gezeigt werden, „dass wir unsere Stadt nicht solchen Menschen überlassen!“