Aufruf in Mönchengladbach Demonstration gegen Faschismus auf dem Sonnenhausplatz

Nun soll auch in Mönchengladbach ein Zeichen „gegen Faschismus“ gesetzt werden. Laut einer Polizeisprecherin wurde die Mahnwache auf dem Sonnenhausplatz unter dem Titel „Nie wieder ist jetzt“ angemeldet. Rund 350 Teilnehmer werden erwartet. Verschiedene Vereine und Verbände in der Stadt wie zum Beispiel der Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) sowie Parteien, deren Jugendorganisationen und Politiker haben bereits dazu aufgerufen, an der Demonstration am 25. Januar teilzunehmen.