Aktion in Mönchengladbach Portest gegen den Namen Hindenburgstraße

„Streicht den Namen Hindenburg aus der Liste der Namensgeber von Mönchengladbacher Straßen!“ Mit diesem Appell von Bernhard Clasen an die Fraktionen im Mönchengladbacher Stadtrat und an Oberbürgermeister Felix Heinrichs endete eine kleine Kundgebung am Sonnenhausplatz neben der Hindenburgstraße. Clasen und zwei Dutzend Unterstützer der Initiative „Mönchengladbach ohne Hindenburg“ forderten, der Straße einen neuen Namen zu geben. Es wurden bei der Zusammenkunft auch schon Vorschläge laut, dabei sprach sich eine deutliche Mehrheit für Erhard Erlemann als neuen Namensgeber für die Straße aus, die seit den 1920er Jahren Hindenburgstraße heißt.