Gesundheit in Mönchengladbach Das ist die Krankheit Demenz

Demenz in Zahlen Deutschlandweit waren 2021 rund 1,7 Millionen oder zwei Prozent aller Menschen ab 65 Jahren von Demenz betroffen, im Jahr 2050 werden es voraussichtlich 2,8 Millionen sein. Das geht aus den Angaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) hervor. Wie sich die Anzahl der Erkrankten in Mönchengladbach entwickelt, weiß man nicht, der Stadt liegen hierzu keine verbindlichen Zahlen vor. Es sei aber davon auszugehen, dass sie sich im Bundestrend bewege, heißt es in der aktuellen Kommunalen Pflegeplanung. Das würde bedeuten, dass in Mönchengladbach in diesem Jahr 5400 Menschen dieser Altersgruppe erkrankt sein könnten, 2050 etwa 9200.