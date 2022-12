Gesundheitsvorsorge in Mönchengladbach In Hehn gibt es jetzt einen Rund-um-die-Uhr-Defibrillator für alle

Der AED in Hehn ist öffentlich zugänglich und 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr in Betrieb. „Mehr als 60.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses“, sagt Josef Aretz, Leiter der Vianobis-Seniorenhilfe, zu der das Wohn- und Pflegezentrum gehört: „In etwa 30 Prozent der Fälle leiten Laienhelfer Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Diese Rate liegt in anderen europäischen Ländern bei bis zu 70 Prozent.“