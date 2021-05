Großeinsatz der Feuerwehr Mönchengladbach : Defekte Zugbremse löst mehrere Brände aus

An einigen Stellen war es schwierig für die Feuerwehrleute, an den Brandort heranzukommen. Foto: Jessica Rixkens

Mönchengladbach Der Rauch war an vielen Stellen im Mönchengladbacher Stadtgebiet zu sehen. Bei der Feuerwehr gingen gleich mehrere Notrufe ein. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden.

Die Feuerwehr rückte am Montagmittag zu einem Großeinsatz aus. Der Grund: Eine eingeklemmte und heißgefahrene Bremse an einem Zug, der von Viersen in Richtung Mönchengladbacher Hauptbahnhof unterwegs war, hatte mehrere Brände auf dem Bahndamm ausgelöst. Brandamtsrat Markus Hallen spricht von mindestens sechs Stellen. Bei der Feuerwehr gingen etliche Notrufe ein. Denn der Brandrauch war von vielen Stellen im Stadtgebiet aus zu sehen.