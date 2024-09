Sanierungsprobleme an Mönchengladbacher Schule „Eine Gefährdung der Kinder dürfen wir uns nicht leisten“

Das Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gymnasium (Math.-Nat.) an der Rheydter Straße wird seit drei Jahren saniert, und das ist dringend notwendig. Die Gebäude sind Jahrzehnte alt, was ihnen deutlich anzusehen ist. In bereits sanierten Räumen mussten aus Sicherheitsgründen nun aber Deckenplatten wieder abgenommen werden. Kostenpflichtiger Inhalt Feucht gewordene Platten waren abgestürzt – in einigen Fällen während des Unterrichts. Der Grund: Das Dach ist undicht, es konnte unter anderem wegen fehlender Baumaterialien bislang nicht saniert werden, wie das städtische Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG) mitteilte. Schüler wurden durch die abfallenden Platten zum Glück nicht verletzt. Im Schulausschuss lösten die Vorfälle nun scharfe Diskussionen über das Vorgehen der GMMG, die Sicherheit der Schüler und die Kommunikationsweise der Stadtverwaltung aus.