Umgestaltung Hindenburgstraße Mönchengladbach : Verkehrspolitiker in Sorge um Parkplätze

Mönchengladbach Der Mobilitätsausschuss winkt die Ideen der Stadt zum Busverkehr und zu Pendelbussen auf der Hindenburgstraße durch. Was die Politiker aber viel mehr beschäftigte: Wo sollen Autos noch fahren und parken in der Innenstadt?

In der Diskussion im Ausschuss gab es bei den Verkehrspolitikern zwar viel Lob für das Konzept. Aber die unterbrochene Bismarckstraße sorgt für Skepsis bei der CDU: „Das ist nicht so optimal“, sagte Ratsherr Markus Heynckes. „Wir brauchen Verkehre in die Innenstadt und können nicht den Verkehr vom Süden der Stadt ins Minto-Parkhaus kappen. Umwege von fünf Kilometern sind da schwierig.“ Heynckes mahnte auch an: „Wie soll man künftig von Rheydt zur A 52 kommen?“