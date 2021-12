Regen, Rocker, Straßennamen : Das waren die Schlagzeilen des Jahres 2021 in Mönchengladbach

Mönchengladbach Vieles kann über das abgelaufene Jahr gesagt werden – aber langweilig war es nie in der Stadt. Wir blicken zurück auf eine Auswahl bedeutender Ereignisse – abseits der Pandemie.

Im Sommer kamen Regen und Flut

Massive Regenfälle sorgten im Juli für eine große Katastrophe: Im Ahrtal und an anderen Orten wurden ganze Ortschaften nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen von Wassermassen überflutet. Tausende Häuser und Existenzen wurden zerstört. Mönchengladbacher Feuerwehrleute, Ehrenamtler von Hilfsorganisationen, aber auch Privatleute eilten in die Katastrophengebiete, krempelten die Ärmel hoch und halfen den Opfern.

So schlimm traf es Mönchengladbach gottlob nicht. Doch auch hier bereiteten heftige Regenfälle im Sommer für Probleme. Als am Abend des 5. Juni ein Gewitter über der Stadt aufzog und Starkregen mit sich brachte, gab es etliche überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Autos standen tief im Wasser – einige so tief, dass tags darauf 66 Nummernschilder bei der Polizei abgegeben wurden. Die Kennzeichen waren vom Wasser weggerissen und später gefunden worden.

In der Nacht zum 17. Juni musste die Feuerwehr erneut einige Keller leerpumpen, weil das Sturmtief „Xero“ über die Stadt zog. In einem Fall wurde Chlorgas in einem Keller freigesetzt, in dem Chlor-Tabs für einen Swimming-Pool lagerten.

Viel heftiger traf es die Mönchengladbacher am 14. Juli. An der Ahr und andernorts nahm die große Flutkatastrophe an diesem Tag ihren Lauf und forderte Todesopfer. In Mönchengladbach sorgte der heftige und anhaltende Regen für Sperren an überschwemmten Straßen und für noch mehr vollgelaufene Keller und hochgedrückte Kanaldeckel, weil das Kanalsystem an vielen Stellen der Wassermassen nicht mehr Herr wurde. Sandsäcke, die auf dem Flughafengelände gelagert waren, wurden zur Niers gebracht, um angrenzende Firmengelände abzusichern. Wanderwege wurden vorsorglich gesperrt. Besonders schwer waren die Stadtteile Neuwerk, Windberg, Bettrath und Großheide betroffen.

Noch Schlimmeres wurde auch dadurch verhindert, dass das Hochwasserrückhaltebecken an der Niers bei Schloss Rheydt am 14. Juli zum ersten Mal nahezu voll lief und viel Wasser aufnahm, das in den folgenden Tagen kontrolliert abgelassen wurde.

Ärger in der Kulturszene um Naidoo-Konzert

Xavier Naidoo ist umstritten. Foto: dpa/Uwe Anspach

Ein Konzert von Xavier Naidoo und ein Corinna-Festival zugunsten der freien Kulturszene beschäftigen die Menschen in der Stadt Anfang des Jahres. Zwei Tage nach dem umstrittenen Sänger Naidoo sollte im Sparkassenpark im Juni eigentlich das Festival über die Bühne gehen. Doch mehrere Bands sagen ihre Auftritte aufgrund des Naidoo-Konzertes ab. Es entbrennt ein Streit in der Kulturszene, in der es auch um die Rolle des Sparkassenpark-Chefs Micki Hilgers als Vorsitzender des Corinna-Vereins geht. Auch OB Felix Heinrichs kritisiert das geplante Konzert scharf, andernorts werden Naidoo-Konzerte abgesagt. In Mönchengladbach muss es wegen der Corona-Pandemie indes erneut verschoben werden.

Turm der Rheydter Hauptkirche wird „amputiert“

Am 5. November holte ein Kran die Spitze zu Boden. Foto: Holger Hintzen

Der Silhouette der Rheydter Innenstadt fehlt seit 2021 ein Detail: die Spitze der Hauptkirche am Markt. Dem evangelischen Gotteshaus wurde zunächst das auf der Turmspitze thronende Kreuz und dann die darunter liegende Konstruktion genommen. Beides waren aufwändige und spektakuläre Aktionen, die zahlreiche Schaulustige anlockten. Das rostige und nicht mehr standsichere Kreuz wurde am 15. Juni mit Hilfe eines Hubsteigers abgenommen.

Anfang November rückten zwei Kräne an, mit deren Hilfe am 5. November die ebenfalls marode Spitze vom Turm gehoben wurde – eine Aktion, die sich wegen unerwarteter Hindernisse viel länger und bis in die Nacht hinzog. Erst gegen 22 Uhr stand die Spitze unten neben dem Haupteingang der Kirche. So „amputiert“, wie der Turm seitdem aussieht, wird er noch etliche Jahre bleiben, womöglich sogar zehn. Denn die Gemeinde wird schätzungsweise 15 Millionen Euro brauchen, um neben Kreuz und Spitze vor allem auch die Fassade der Kirche zu restaurieren. Deren Säulen sind mit roten Bändern gesichert. Denn Eisenstifte, die die Fassadenbögen mit den Säulen verbinden, sind von Rost angegriffen. Ohne die Sicherung bestünde die Gefahr, dass wieder Brocken aus der Fassade zu Boden stürzen, wie es im Sommer 2020 geschah. Dieser Schaden hatte alles ins Rollen gebracht.

Lebenslange Haft für Fabios Quäler

Im März gibt es die Urteile im Fabio-Prozess. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Fünf Jahre wurde der kleine Fabiao alt. Er starb, weil der Freund der Mutter ihn immer wieder geschlagen und getreten hatte. Sein Todestag ist der 21. April 2020. Das Landgericht verurteilte den 23 Jahre alten Mann Anfang März wegen Totschlags zu lebenslanger Haft. Die inzwischen 24 Jahre alte Mutter des Jungen wurde wegen Totschlags durch Unterlassen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hatte der Angeklagte die beiden Söhne seiner damaligen Lebensgefährtin monatelang misshandelt und Fabio schließlich mit Schlägen gegen Kopf und Körper totgeprügelt.

Im Prozess am Landgericht werden grausame Details von den Quälereien des kleinen Jungen bekannt. Die bekam auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder zu spüren.

Während bei Fabios Mutter im Gerichtssaal oft Tränen fließen, bleibt ihr früherer Lebensgefährte nahezu ungerührt. Eine Gutachterin sagt über die Mutter, sie habe eine heile Welt gesucht, eine Bilderbuchwelt. Offenbar verdrängte sie die Wirklichkeit. Erst später gibt sie vor Gericht zu, dass sie aus Angst vor der Aggressivität ihres Ex-Lebenspartners geschwiegen habe. Bei ihrer Festnahme hatten sie und ihr Freund noch behauptet, Fabio sei aus dem Hochbett gefallen.

Nach dem Urteil legen beide Revision ein.

Lettow-Vorbeck-Straße weicht dem Namen „Am Rosengarten“

Mitte Juli wird der Straßenname geändert. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mehr als zehn Jahre wurde diskutiert, eine politische Lösung gab es nicht – bis die Anwohner sich meldeten: Im Juni schlagen Anwohner der Lettow-Vorbeck-Straße vor, den Straßenzug in „Am Rosengarten“ umzubenennen und bauen damit eine Brücke, über die dann auch der Stadtrat geht und die Umbenennung beschließt. Der Name Lettow-Vorbeck, ein Offizier der deutschen Kolonialherrschaft unter anderem im heutigen Namibia, war lange umstritten.

Mitte Juli wird die Straße am Bunten Garten schließlich umbenannt. Eine Historiker-Kommission aber, die alle nach Personen benannten Straßennamen nach Düsseldorfer Vorbild überprüfen sollte, wird anders als zunächst beschlossen doch nicht einberufen. Vielmehr sollen jetzt Kriterien für historisch belastete Straßennamen in einer Arbeitsgruppe – bestehend aus kulturpolitischen Vertretern der Fraktionen – festgelegt werden. Auf dieser Grundlage sollen Ausschuss und Rat Umbenennungen oder aufklärende Einordnungen prüfen.

Razzia bei den Hells Angels und Mordvorwurf

Am 2. September gab es eine Razzia im Rockermilieu. Foto: Sascha Rixkens

Immer wieder hatten die Hells Angels in Mönchengladbach für Schlagzeilen gesorgt. Bei einer groß angelegten Razzia werden Anfang September in mehreren Städten Wohnungen und Geschäftsräume der Rocker durchsucht. Auch in Mönchengladbach sind SEK-Kräfte im Einsatz. Festgenommen wird ein 42-Jähriger. Der Vorwurf gegen den Hells Angel: Der Mann soll Ramin Y., Gladbachs Rockerboss, geholfen haben, die Leiche von Kai M. zu beseitigen, „indem er sie zerstückelte“. Ramin Y. wird nun mit internationalem Haftbefehl wegen Mordes gesucht. Er hatte sich schon vor der Razzia ins Ausland abgesetzt.

Jetzt drei Abgeordnete in Berlin

Vertreten Mönchenglabdach in Berlin (v.l.) Katrin Henneberger, Gülistan Yüksel und Günter Krings. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach hat nach der Bundestagswahl am 26. September nun drei Abgeordnete im Parlament. CDU-Politiker Günter Krings gewinnt trotz herber Verluste zum sechsten Mal in Folge den Wahlkreis mit 35,6 Prozent der Erststimmen. Die SPD-Abgeordnete Gülistan Yüksel (29,4 Prozent) rückt über die Landesliste in den Bundestag und beginnt ihre dritte Legislaturperiode als Parlamentsmitglied. Neu ist die Grüne Katrin Henneberger, die bei den Erststimmen 13,5 Prozent erreicht und ebenfalls über die Landesliste in den Bundestag zieht. Wie auch in Mönchengladbach selbst steht im Bund bald die Ampel, Yüksel und Henneberger gehören also den Regierungsfraktionen an, Krings muss seinen Posten als parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium räumen und wird zum Rechtspolitischen Sprecher der Fraktion gewählt.

Bereits im Juni tritt Krings nicht erneut als CDU-Vorsitzender in Mönchengladbach an. Die Mitglieder wählen beim corona-gerechten Strandkorb-Parteitag im Sparkassenpark Jochen Klenner zum neuen Parteichef.

Streit um Hauptschulen und Gesamtschulen schwelt weiter

Schüler demonstrieren für den Erhalt der Hauptschulen Neuwerk und Kirschhecke, die zugunsten weiterer Gesamtschulplätze weichen sollen. Foto: bauch, jana (jaba)

Es ist das erste große Projekt der neuen Ampel-Mehrheit im Stadtrat: Im Oktober beschließt der Rat mit Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP, die beiden Hauptschulen Kirschhecke und Neuwerk ab dem Sommer 2022 auslaufend zu schließen. Sie sollen Raum schaffen für mehr Gesamtschulplätze in Mülfort und Neuwerk. Die Schulaufsicht sieht die Pläne zwar als „angebracht und sinnvoll“ an, dennoch regt sich in der Stadt schon in den Wochen vor dem Ratsbeschluss großer Protest. Mehrmals wird vor Gremiensitzungen demonstriert, eine Petition sammelt online einige Tausend Unterstützer. Nach dem Ratsbeschluss wird ein Bürgerbegehren mit Unterstützung der CDU gestartet, das bis Ende Januar 2022 mehr als 8300 Unterschriften sammeln muss.

Im Februar 2021 stimmen aber bereits die anmeldenden Eltern ab. Die Hauptschule Kirschhecke erhält damals15 Anmeldungen, die Hauptschule Neuwerk 29 – zu wenig, um zwei Züge zu bilden. Dafür werden 163 Anmeldungen von den Gesamtschulen abgewiesen, 33 Kinder müssen mit einer anderen Schulform Vorlieb nehmen.

Zwei Geldautomaten gesprengt

Am 6. Dezember wurde gegen 2.15 Uhr ein Bankautomat der Stadtsparkasse-Hardt gesprengt. Foto: Sascha Rixkens

Diebe sprengten in diesem Jahr zwei Bankautomaten in Mönchengladbach: Im Januar konnte die Polizei eine ähnliche Tat verhindern. Die Polizei war um kurz nach 3 Uhr zur Burgmühle gerufen worden. Dort war in der Sparkassen-Filiale der Alarm ausgelöst worden. Als das erste Streifenwagenteam eintraf, flüchteten die Täter in einem Audi.

Im März sprengten Kriminelle mit einer gewaltigen Explosion einen Geldautomaten der Deutschen Bank in Wickrath in die Luft. Die gesamte Vorderfront der Filiale wurde dabei zerstört. Die Täter rasten mit dem Fluchtwagen – laut Polizei möglicherweise ein Audi oder ein BMW – über die A 61 davon.

Im Dezember weckten zwei Detonationen Anwohner der Sparkassen-Filiale Hardt. Nachbarn drehten ein Video von der Tat: Zunächst zeigen die Aufnahmen die verrauchte Filiale. Ein silbernes oder graues Fahrzeug steht schräg auf der Straße. Das Vorder- und das Rücklicht leuchten. Dann erklingt mehrfach und penetrant eine Hupe. Zwei maskierte Personen stürmen durch eines der zerbrochenen Fenster der Filiale auf den Bürgersteig. Sie tragen dunkle Kleidung und jeweils eine schwarze Umhängetasche.

Auch hier konnten die Täter mit einem hochmotorisierten Fahrzeug entkommen Allerdings flohen sie ohne Beute, wie die Polizei nach der Sprengung mitteilte.

