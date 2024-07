Töpfermarkt in Mönchengladbach Keramik-Vielfalt bis zum Puppenstubenformat

Über 30 Grad im Schatten zeigt das Thermometer am ersten von zwei Tagen beim Töpfermarkt von Schloss Rheydt. Da verlangt das Schauen und Flanieren vorbei an 39 Ständen schon ein gerüttelt Maß an Hitzebeständigkeit. Das mag sich auf die Besucherzahlen auswirken, doch insgesamt herrscht ein ständiges Kommen und Gehen von Menschen, die die Atmosphäre in den Innenhöfen genießen.