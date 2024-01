Neugeborene in Mönchengladbach Das waren 2023 die beliebtesten Vornamen

Sag mir deinen Namen – und ich sag dir, von welcher Stimmung, Mode oder von welchem Menschen deine Eltern zum Zeitpunkt deiner Geburt geprägt waren. So ähnlich könnte die abgewandelte Lebensweisheit lauten, wenn es um Vornamen geht. Dessen Wahl ist nicht unterschätzen, begleitet einen dieser Name doch in der Regel ein Leben lang. Anders als beim Nachnamen können auch Hochzeit oder Adoption daran nichts ändern.