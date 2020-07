Wander-Event in Mönchengladbach : Kurzfristige Premiere für den „Megamarsch“

Nach Aussage der Megamarsch-Organisatoren erreichen 85 Prozent der Teilnehmer im Durchschnitt beim 50 Kilometer-Marsch das Ziel Foto: hundert24

Mönchengladbach Das Wander-Event Megamarsch stammt zwar aus Mönchengladbach, zog aber zunächst in die großen Städte. Am 1. August gibt es die spontane Heim-Premiere.

Am Abend als im Mönchengladbacher Hockeypark das Konzept zum Strandkorb Open Air präsentiert wurde, da kam auch Fabian Schroers eine Idee. Nichts mit Strandkörben, es ging ums Wandern. Der Grundgedanke war aber derselbe: In Zeiten von Corona etwas auf die Beine stellen. Es folgte ein intensiver Austausch mit seinen Kollegen und am Ende die Erkenntnis: Wir wagen es. Noch in der Nacht entwarf Schroers einen Wanderkurs über 50 Kilometer für einen Megamarsch in Mönchengladbach. Einen Tag später begannen die Gespräche mit der Stadt.

Megamarsch ist eine Veranstaltungsreihe, bei der Wanderstrecken von 100 oder 50 Kilometer in 24 oder zwölf Stunden zu bewältigen sind. Dahinter steht die 2016 gegründete Event-Firma „hundert24“, mit Sitz an der Blumenberger Straße in Mönchengladbach. Fabian Schroers, selbst aus Mönchengladbach, kam 2017 als Projektleiter dazu. Inzwischen umfasst das Unternehmen 17 Mitarbeiter.

Um Mönchengladbach machte das Team jedoch zunächst einen Bogen. „Wir sind erst einmal in die Großstädte gegangen, um Megamarsch voranzubringen“, sagt Schroers. 2016 gab es das erste Event in Köln, in den darauffolgenden Jahren weitere in Hamburg, München und Wien. Insgesamt 32.000 Teilnehmer wanderten im vergangenen Jahr bei 15 Veranstaltungen mit.

Dass es nun am 1. August ein Heimspiel in Mönchengladbach geben wird, war so allerdings nicht geplant. Im Kalender für 2020 standen vor allem die bekannten Events in den Großstädten, ehe Corona überall einen Strich durchmachte. Nur im Januar auf Mallorca und im März in Dresden fand die Veranstaltung statt, seitdem musste alles abgesagt werden. Stillstand für die Wanderer. Bis zu dem Abend mit den Strandkörben.

„Wir haben in dieser Zeit einfach nach einer Möglichkeit gesucht, etwas zu machen, und sind dann auf die Stadt zugegangen“, sagt der 24-jährige Schroers. Drei Wochen später gab es grünes Licht. Normalerweise dauert die Planung für ein Event rund ein Jahr, dieses Mal muss das Team alles in wenigen Wochen organisieren. Ein Hygienekonzept gab es zumindest schon und musste nur noch angepasst werden.

Die Eckdaten: keine Massenstarts, sondern fliegende Starts von Dreiergruppen im Abstand von 30 Sekunden. Außerdem gibt es an den vier Verpflegungsstellen unterwegs kein Buffet, sondern fertige Pakete – und eine begrenzte Verweildauer. Dort besteht auch eine Maskenpflicht, ansonsten gilt eine Maskenempfehlung. „Damit erreichen wir ein sehr auseinandergezogenes Teilnehmerfeld“, sagt Schroers. Er glaubt zudem nicht, dass Mönchengladbach ein „Riesending“ wird. Bislang liegen 500 Anmeldungen vor, gerechnet wird mit 800. In anderen Städten gehe es häufig erst bei 1.500 Teilnehmern los.

Die Premierenroute beginnt auf dem Messeplatz des Nordparks und führt anschließend über Mennrath an der Niers entlang, sowie durch Odenkirchen, Rheydt und Neuwerk – über Windberg, Venn, Hardt und Hehn geht es dann zurück zum Ausgangspunkt. Die Teilnehmergebühr beträgt 54,95 Euro – darin ist auch die Verpflegung enthalten.