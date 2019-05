Nach der Europawahl : Das Wahlergebnis und die OB-Frage

Mönchengladbach Als zweitstärkste Kraft könnten die Grünen 2020 den OB-Posten holen. CDU und SPD beeindruckt das nicht.

Der Tag nach der Europawahl gehörte bei den Mönchengladbacher Parteien und Fraktionen der Analyse: In der CDU, die in Mönchengladbach zwar stärkste Kraft wurde, aber nur 29,9 Prozent der Stimmen holte, ging es intern um die Frage, wie man sich in der Kommunikation, insbesondere mit Blick auf junge Menschen und Social-Media-Kanäle, neu aufstellen kann. Bei jüngeren Wählergruppen konnte die CDU kaum punkten. Die SPD, die ein Rekordtief von 16,1 Prozent erreichte, schwankte zwischen Enttäuschung und Zuversicht. Bei den Grünen folgten auf die Euphorie vom Wahlsonntag – sie wurden mit 22,7 Prozent zweitstärkste Kraft in Mönchengladbach – die realen Fragen.