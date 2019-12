Szene-Café : Zwei Frauen übernehmen das „Van Dooren“ am Schillerplatz

Das „Van Dooren“ am Schillerplatz steht seit August leer. In drei Monaten soll wieder Leben einziehen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Seit August stand das Café leer. Zwei Frauen mit großem Herz für Eicken und den Schillerplatz übernehmen es.

Es wurde ja bereits eine Weile gemunkelt. Andeutungen hatte vor einem Monat Christos Koutroulis, früher Zorbas, heute Krypti, und ein absoluter Kenner der Szene rund um den Schillerplatz, gemacht. Der Eigentümer des Van Dooren verriet wenig, aber immerhin so viel, dass zwei Frauen, die sich in Mönchengladbach gut auskennen, das Van Dooren übernehmen werden. Aber alle hielten dicht. Jetzt ist es öffentlich: Sandra Züwerink und Kathrin Beltermann werden das schöne Ecklokal an der Kaiserstraße wiedereröffnen. Wenn alles gut läuft, schon am 1. Februar 2020.