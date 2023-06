Gut gemacht Hilfe aus Mönchengladbach für Kinder

Die in Mönchengladbach und Umgebung lebenden Vietnamesen übergaben 2450 Euro an die Caritas. Die Spende ist für ukrainische Kinder bestimmt, die durch den Krieg in ihrem Land ihre Eltern verloren haben. Van Ri Nguyen, Vorsitzender des Vereins der vietnamesischen Flüchtlinge sowie der Vereinigung vietnamesischer Katholiken in Mönchengladbach, überreichte einen symbolischen Scheck an Frank Polixa, Geschäftsführer des Caritasverbandes Region Mönchengladbach. Polixa leitet das Geld an Caritas international weiter.