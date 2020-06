Landesregierung segnet Konzept ab : Strandkorb Open Air darf starten

Ab Juli ist in Mönchengladbach das Open-Air-Erlebnis im Strandkorb möglich. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die Landesregierung hat das Open-Air-Konzept von Michael Hilgers für den Mönchengladbacher Sparkassenpark abgesegnet. Am 10. Juli geht es los – das Programm folgt in den kommenden Tagen.

Nun ist es offiziell: Die Open-Air-Saison kann mit dem Strandkorb-Konzept von Michael Hilgers am 10. Juli in Mönchengladbach starten. Der Geschäftsführer des Sparkassenpark hatte am vergangenen Mittwoch sein Konzept für das „Strandkorb Open Air 2020“ vorgestellt, welches sowohl die Umsetzung der Hygienevorschriften beinhaltet als auch finanziell tragfähig sein soll – nun hat die Landesregierung die Idee abgesegnet.