Aufruf in Mönchengladbach : Stadtarchiv sucht Dokumente und Fotos zum Joint Headquarter

Aufruf in Mönchengladbach

(RP) Vom 4. Oktober 1954 bis Juli 2013 war das Joint Headquarter (JHQ) Teil Mönchengladbachs und Heimat für rund 10.000 Menschen. In der Zeit seines Bestehens hatte das JHQ wirtschaftlich und kulturell großen Einfluss auf Mönchengladbach . Heute ist es offiziell ein Stadtteil mit 61 Einwohnern.

In einem wissenschaftlichen Projekt möchte sich das Stadtarchiv mit den gegenseitigen Einflüssen zwischen Stadt und JHQ beschäftigen: Wie veränderte das JHQ Mönchengladbach? Welche Einflüsse hatte die Stadtgesellschaft auf die Bewohner des JHQ? Welche Auswirkungen hatte die Schließung des JHQ auf Mönchengladbach und die Bürgerschaft? Dazu heißt es: „Nicht nur die großen Linien der Entwicklung möchten wir in diesem Projekt aufzeigen, sondern uns auch mit dem Alltäglichen aus dem gemeinsamen Leben von Mönchengladbachern und ‚JHQlern’ beschäftigen. Aus diesem Grunde bitte wir Sie um Ihre Mithilfe: Haben Sie Fotos, Schriftstücke, Broschüren oder Ähnliches mit Bezug zum JHQ? Wir möchten all dies zusammentragen und sammeln, auswerten und aufbewahren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Unterlagen zur Verfügung stellen.“