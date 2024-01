Straßensperrungen in Mönchengladbach Das sollten Sie zur Demo gegen rechts wissen

Wie viele Teilnehmer erwartet werden Ursprünglich waren vom Veranstalter MSSQ 350 Teilnehmer angemeldet worden. Doch angesichts der bereits stattgefundenen Demonstrationen gegen Rassismus im ganzen Land wurde schnell klar, dass diese Zahl nicht realistisch ist. Auch in Mönchengladbach riefen immer mehr Vereine, Organisationen und politische Parteien dazu auf, sich am Protest zu beteiligen. Der Veranstalter korrigierte die Teilnehmerzahl zunächst auf 1000, dann auf über 1000. Wie viele Menschen sich am Ende tatsächlich am Donnerstag auf dem Sonnenplatz einfinden werden, ist ungewiss. In Kleve waren etwa 100 Menschen zur Demo gegen rechts angemeldet worden, gekommen waren fast 100 Mal so viele. In Hamburg musste die Protestveranstaltung wegen des Massenandrangs sogar abgebrochen werden.