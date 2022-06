Quartier in Mönchengladbach : So werden die Straßen in der Seestadt heißen

Mönchengladbach Vier der sechs Straßen bekommen Namen, wie es sie auch auf Nordseeinseln geben könnte. Das sorgte für eine Diskussion im Stadtrat. Auf zwei Straßenschildern aber werden Bauhaus-Architektinnen geehrt – der Vorschlag der Verwaltung wurde in letzter Minute geändert.

Rund ein halbes Jahr, bevor die ersten Mieter in Wohnungen in der Seestadt einziehen sollen, sind nun auch die Straßennamen in dem neuen Stadtviertel klar. Vier Namen werden einen maritimen Charakter haben: Die Straße Seeufer im Norden umfasst die naturnahen Uferzonen des Sees, der Inselweg verläuft auf der „Halbinsel“ in der Mitte des Sees, die Seepromenade ist die zentrale Verbindung durch das Quartier und liegt direkt am See, und die Straße Am Südufer verläuft am südlichen Ende des Quartiers – dort wo derzeit der erste Bauabschnitt an der Lürriper Straße gebaut wird.