Unterwegs in Mönchengladbach : Das sind die Stadttouren im Mai

Mönchengladbach Die Teilnehmer der Touren wandeln auf den Spuren des Mittelalters, sind mit dem Planwagen unterwegs und entdecken rund das Münster viel Spannendes.

Im Wonnemonat Mai bietet die MGMG wieder zahlreiche Stadttouren an – zu Fuß wie beim Mönchs-Spaziergang, ganz gemächlich mit Ross und Planwagen und mit dem Bus. „Von Raubrittern und edlen Fräuleins“ erzählt die Schlösser-Tour am Sonntag, 5. Mai. Die spannende Zeitreise führt in die Welt des Mittelalters, der Renaissance und des Barock. Zahlreiche schöne Schlösser entlang der Niers laden ein zum spannenden Rückblick in vergangene Jahrhunderte. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz Geroweiher, Schild „Stadt-Touren“. (Tickets: Erwachsene 15 Euro, Kinder 10 Euro)