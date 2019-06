Führungen durch Mönchengladbach : Im Juni bei verschiedenen Touren die Stadt entdecken

Eine Stadtführung steht unter dem Motto "Mythos Borussia". Die Teilnehmer besuchen Stätten, die etwas mit dem Verein zu tun haben, so wie hier in Eicken. (Archivbild). Foto: Christian Lingen

Mönchengladbach Ob zu Fuß beim Mönchs-Spaziergang, im Reisebus oder mit Ross und Planwagen, ob „Rund ums Münster“ oder auf den Spuren des Mythos Borussia, als Spaziergang durch den Wickrather Schlosspark oder historische Zeitreise ins Mittelalter: Es gibt viel zu entdecken.

Fußball-Geschichte präsentiert die Tour „Mythos Borussia“, die am Sonntag, 9. Juni, um 11 Uhr im Borussia-Park startet (Treffpunkt Parkplatz P 1 an den Trainingsplätzen). Auf den Stationen der Deutschen Fußball Route NRW erfahren die Besucher Anekdoten und besichtigen historische Plätze und Stätten.

Mit Hellebarde, Horn und Laterne geht es beim Nachtwächter-Rundgang am Mittwoch, 12. Juni, auf eine Reise in längst vergangene Zeiten. Historische Plätze und Gebäude gehören ebenso zu dieser Führung wie vielfältige „Döhnkes und Vertäll“ aus der Stadtgeschichte. Der Nachtwächter-Rundgang startet um 19 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz am Geroweiher, Schild „Stadt-Touren“.

Einen barocken Parkspaziergang mit Wickrather Schlossgeschichten gibt es am Samstag, 22. Juni. Der Spaziergang durch den Park des Schlosses Wickrath lässt die Macht und Pracht eines vergangenen Zeitalters lebendig werden. Der 90-minütige Parkspaziergang startet um 15 Uhr, Treffpunkt: Schlosspark Wickrath, Brücke am Parkplatz, Schild „Parkführungen“.

Vom 9. bis 11. August lädt das Ritterfest Schloss Rheydt ein zur Zeitreise in der mittelalterlichen Schloss-Atmosphäre. Einen ersten Vorgeschmack bietet die Mittelalter-Tour „Von Spießbürgern, Bauern und Diebesgesindel“ am Samstag, 29. Juni. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Parkplatz Geroweiher, Schild „Stadt-Touren“. Ein Stadtführer im historischen Gewand entführt die Besucher in die Welt des Mittelalters.