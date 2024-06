Pläne für prominentes Gelände in Mönchengladbach Wissenscampus „Schritt für Schritt“ entwickeln

Mönchengladbach · In Teilabschnitten soll das Areal an der Theodor-Heuss-Straße nun Gestalt annehmen. Was das „Nutzungskonzept 2.0“ für das Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums vorsieht.

14.06.2024 , 12:00 Uhr

Mitglieder des Vereins Wissenscampus überreichten jetzt das „Nutzungskonzept 2.0“ an Vertreter der Stadt. Foto: Andreas Baum

Der Wissens- und Innovationscampus (WICMG) auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums kann in die nächste Entwicklungsphase eintreten. Dazu hat der Verein Wissenscampus jetzt ein erweitertes Nutzungskonzept vorgelegt, das er den Vertretern der Stadt überreicht hat. Durch intensive Beratung mit dem Land hätte für den Wissencampus ein neuer Kurs eingeschlagen werden können, sagt die Technische Beigeordnete Claudia Schwan-Schmitz. „Während wir zuerst von einer geschlossenen Gesamtmaßnahme ausgegangen sind, haben wir jetzt die Möglichkeit, das Areal Schritt für Schritt in Teilbauabschnitten zu entwickeln. Auf diesem Weg wollen wir nun die Voraussetzungen für Start-up-Förderung und spätere Nutzer wie die Junior-Uni herstellen.“ Wie das Jungunternehmen Texturelab in den Wissenscampus wächst Wirtschaft in Mönchengladbach Wie das Jungunternehmen Texturelab in den Wissenscampus wächst Norbert Miller, Co-Vorsitzender des Vereins Wissenscampus, erklärt die nun mögliche Co-Existenz: „Wir zeigen nun auf, dass die verschiedenen Nutzungen mit ihren jeweiligen Ansprüchen neben- und miteinander auf dem Gelände unterkommen können.“ Mit dem Nutzungskonzept würde zunächst grob abgesteckt. Im Hinblick auf die tatsächlichen Bedarfe werde dann entsprechend konkretisiert. Wissenscampus nur als „Nachrücker“ bei Revier-Förderung Strukturwandel in Mönchengladbach Wissenscampus nur als „Nachrücker“ bei Revier-Förderung Auch für WICMG-Geschäftsführerin Eva-Maria Heiß bildet das fortgeschriebene Nutzungskonzept eine „wertvolle Arbeitsgrundlage“, um zeitnah in Teilentwicklungen eintreten zu können. Die vorbereitenden Gutachten zum Boden- und Gebäudezustand, der Vermessungen und der technischen Gebäudeausrüstung würden zurzeit erstellt. „Sie bilden die Basis, auf der wir den Projektsteuerer und den Generalplaner ausschreiben sowie einzelne Teilförderanträge stellen können, um Schritt für Schritt den Campus zu entwickeln“, so Heiß. Da der Wissenscampus ein Ort für Forschung, Innovation und Lehre werden soll, gehört eine Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen, der Hochschule und Projekten wie der Junior-Uni oder der Gründungsfabrik MG mit zum Konzept. Miller versicherte, dass der Verein seine Rolle auch im weiteren Prozess darin sehe, sein Wissen um komplexe Prozesse und konkretes Handeln zur Verfügung zu stellen, die unterschiedlichen Akteure zu verbinden und mit dazu beizutragen, dass der Wissens- und Innovationscampus so schnell wie möglich sicht- und erlebbare Gestalt annimmt.

(apo)