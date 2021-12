Besondere Persönlichkeiten : Das sind die Mönchengladbacher des Jahres 2021

Foto: Impfzentrum Mönchengladbach 10 Bilder Das sind die Menschen des Jahres

Mönchengladbach Es gibt Menschen, die die Stadt auf ihre ganz eigene Weise prägen – und dabei ein Stückchen besser machen. Wir geben eine Übersicht, welche Personen und Gruppen dieses Jahr einen besonderen Einfluss auf Mönchengladbach hatten.

Sie impfen und impfen und impfen

Es ist eisig kalt, eine dünne Schneedecke überzieht den Boden, als am 8. Februar das Impfzentrum im Nordpark seinen Betrieb aufnimmt. 178 Impfwillige haben einen Termin für diesen Montag ergattert und bekommen Spritzen verabreicht. Dass in dem unter der Regie der Feuerwehr errichteten Zentrum seitdem Zehntausende gegen das Coronavirus immunisiert wurden, ist nicht zuletzt ein Verdienst des dort eingesetzten Personals, von Hilfsorganisationen und Ärzten, die sich dieser Aufgabe widmen. Darunter sind Mediziner, die wie etwa Bernd Randerath oder der Kinderarzt Jörg Hornivius eigentlich schon im Ruhestand sind, ebenso wie Kollegen, für die die Arbeit im Zentrum parallel zu der in eigener Praxis oder wie etwa im Fall von Anh Nguyen in einem Krankenhaus läuft. Die Oberärztin im Bethesda-Krankenhaus ist schon vor der Eröffnung des Zentrums bei den ersten Einsätzen mobiler Impfteams in Altenheim dabei gewesen.

Doch es sind nicht nur die Ärzte im Zentrum, deren Engagement in der Pandemie eine besondere Bedeutung gewonnen hat. Arno Theilmeier beispielsweise hat als Vorsitzender der Mönchengladbacher Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) mit niedergelassenen Ärzten viel zu koordinieren und zu organisieren und scheut sich nie, bürokratische Hemmnisse und eine Flut von ministeriellen Erlassen und deren immer neue und teils widersprüchliche Bestimmungen zu kritisieren.

Inzwischen impfen viele niedergelassene Ärzte in ihren Praxen gegen die Ausbreitung des Virus an – zeitweiligem Mangel an Impfstoff und großem Andrang impfwilliger, aber nicht immer termintreuer Patienten zum Trotz. Heute gibt es gemeinsame Impfaktionen mehrerer oder einzelner Ärzte in Kooperation mit Apotheken, und Anh Nguyen ist die erste Ärztin, mit der die Stadt eine Vereinbarung zum Betrieb einer Impfstelle schließt. Die organisiert Nguyen an der Ludwig-Weber-Straße neben dem Bethesda.

Ein designiertes Prinzenpaar im Wartestand

Das designierte Prinzenpaar Stefan I. und Niersia Bianca. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Im Juni ist die Freude bei Schwarz-Gold Odenkirchen groß: Stefan und Bianca Zimmermanns sollen das neue Prinzenpaar der Stadt werden. Ein Paar aus dem eigenen Vorstand. „Die Karnevalisten können sich auf das Prinzenpaar freuen, das passt einfach hervorragend auch auf der Bühne“, verkündet MKV-Chef Gert Kartheuser. Das Motto der Session passt da auch noch: „Gladbach schwebt auf Wolke 7“. Die Vorfreude auf die Session ist beim Prinzenpaar riesig.

Doch inzwischen ist Wolke 7 verflogen: Kurz nachdem Hoppedizerwachen am 11.11. wird noch das Kinderprinzenpaar Marlon Leon und Lea Jamila Gillessen proklamiert. Das designierte große Prinzenpaar soll am 19. November folgen – aber das geht schon nicht mehr. So bleiben Stefan und Bianca Zimmermanns im Wartestand und das alte Prinzen-Paar Nirsius Thorsten (Neumann) und Axel I. (Ladleif) bleibt irgendwie weiter im Amt. Auch die zunächst auf den 5. Januar 2022 verschobene Proklamation findet erst zehn Monate später in der Kaiser-Friedrich-Halle statt. Statt in der KFH mit mehr als 600 Gästen sollte im Januar im Rathauses Abtei im kleinen Kreis proklamiert werden. Doch auch dies ist gestrichen. Der Karneval ruht.

Ausgewiesener Azubi darf zurück

Daouda Guilavogui wurde ausgewiesen und kehrte zurück. Foto: bauch, jana (jaba)

Für Daouda Guilavogui ist 2020 ein aufwühlendes Jahr. Der Mann aus dem westafrikanischen Guinea, der eine Ausbildung im Mönchengladbacher Sanitärbetrieb Steup macht, war 2014 nach Deutschland gekommen. Sein damaliger Asylantrag wurde abgelehnt, da sich seine Identität nicht eindeutig bestimmen ließ. Er lernt trotzdem Deutsch und findet im August 2020 den Ausbildungsplatz in Mönchengladbach. Da Guilavogui jedoch in Viersen wohnt, ist die dortige Ausländerbehörde für seinen Fall zuständig. Diese legt Beschwerde gegen eine Ausbildungsduldung ein – und bekommt beim Oberverwaltungsgericht Münster recht. Zusätzlich verlangt die Behörde eine sofortige Ausreise. Sein Ausbildungsbetrieb engagiert sich für ihn, dennoch muss Guilavogui zunächst nach Guinea zurückkehren. Nach einigem Hin und Her gelingt es dann doch noch, ihm eine Erlaubnis zu verschaffen, nach Mönchengladbach zurückzukommen und die Ausbildung fortzusetzen. Ende November trifft der 28-Jährige wieder ein.

Der Vorreiter bei 2G

Gastwirt Marc Thönes bereute seine Entscheidung für die 2G-Regel nicht. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Marc Thönes, Chef der Brauerei Jöris an der Speicker Straße, setzt als erster Mönchengladbacher Gastronom um, was in anderen Städten schon vorgemacht wird und jetzt für alle gilt: Schon ab dem 13. September lässt er nur Geimpfte und Genesene in seinem Lokal als Gäste zu. Trotz „Shitstorm“ bereut Thönes diesen Schritt nicht. Im Gegenteil: „2G war die richtige Entscheidung“, sagt der Wirt. Seine Kundschaft schätzte schon früh die „sichere Umgebung“.

Deutschlands „Digital Hero“ ist ein Gladbacher

Christopher Reiners gründete die „Corona School“. Foto: Reiners

Der Mönchengladbacher Christopher Reiners (23) hat im ersten Lockdown gemeinsam mit anderen Studierenden quasi über Nacht eine digitale Lern-Plattform entwickelt. Im März 2020 war das. Stunden vor den ersten Schulschließungen entstand „Corona School“ (heute: „Lern-Fair“), eine Internetplattform, auf der Studierende Schülern kostenlos Nachhilfe in unterschiedlichen Fächern anbieten. Wenige Wochen später wurde sie bereits von mehr als 10.000 Schülern genutzt. Der Erfolg erregt bundesweit Aufmerksamkeit. Reiners ist im April 2021 zum Online-Dialog mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek zum Thema „Digitale Bildung“ eingeladen. Im September wird er bei den Volunteer Awards 2021 in Berlin mit dem Preis in der Kategorie „Digital Hero“ ausgezeichnet, im Dezember folgt der Sonderpreis für Engagement in der Corona-Pandemie. Die Video-Laudatio hält die neue Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht.

Die Helden von Giesenkirchen

Hermann und Anna Samaai halfen bei einer Rettungsaktion bei einem Wohnungsbrand. Foto: Christoph Wegener

Hermann Samaai (81) und seine Frau Anna haben es sich am 26. August gerade vor dem Fernseher gemütlich gemacht, als sie zufällig auf eine Katastrophe aufmerksam werden: Ein Nachbarhaus an der Straße „Am Sternenfeld“ brennt lichterloh, Flammen schlagen aus dem Dach. Auf einem Fenstersims im ersten Obergeschoss sitzt eine Mutter mit ihrer Tochter. Das Rentnerehepaar zögert nicht lange. Es holt eine große Leiter aus der Garage. Mit Unterstützung eines weiteren Zeugen können zuerst das Mädchen und dann die Mutter gerettet werden. Kurze Zeit später erreicht die Feuerwehr den Brand. Die rund 70 Einsatzkräfte beginnen sofort mit den Löscharbeiten. Zu diesem Zeitpunkt können sie das Feuer nur noch von außen löschen, denn das Gebäude befindet sich im Vollbrand. Brandamtsrat Markus Hallen ist froh, dass Nachbarn so schnell reagierten: „Ich weiß nicht, was den Bewohnern passiert wäre, wenn sie länger in dem Haus geblieben wären“, wird er später sagen. Nach dem Feuer ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar.

Schützen zelebrieren Zusammenhalt

Das Bezirkskönigshaus mit Bezirksbundesmeister Horst Thoren (r.) und Luftballons in Herzform beim Treffen im Kaiserpark zum Stadtschützenfest. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Die Schützen trotzen Corona, das Brauchtum meldet sich zurück: Anfang September wird ein kleines Stadtschützenfest gefeiert, und wenige Wochen später folgt ein Bundestag der Schützen statt des eigentlich geplanten und verschobenen Bundesschützenfestes.

Mit Konzert im Kaiserpark, einer Schützenmesse und dem Empfang des Oberbürgermeisters senden die Schützen beim kleinen Stadtschützenfest ihr Signal in die Stadt und werden für ihren Einsatz ausgezeichnet. „Ohne Ihr Engagement in der Pandemie, sei es mit Einkaufsdiensten oder Kontakten bei Besuchen, wäre Mönchengladbach nicht so gesund durch die Pandemie gekommen. Die Stadt braucht euch“, würdigt Oberbürgermeister Felix Heinrichs die Brauchtumsfreunde.

„Alle diese Könige amtierten wegen der Corona-Pandemie drei Jahre in Folge. Eine alte Schützenregel sagt, wer dreimal König war, ist Kaiser. So haben wir nicht nur ein Königstreffen, sondern ein Kaisertreffen im Kaiserpark“, verkündet Schützen-Chef Horst Thoren. Für Bezirkskönig Jens Schmidt, Ministerin Barbara Kremer und Minister Michael Verbocket gibt es als sichtbares Zeichen einer herzlichen Begrüßung drei knallrote Luftballons in Herzform. „Die Pandemie hat uns nicht untergekriegt“, verkündet Schmidt.

Beim Bundestag der Schützen in der Münster-Basilika und im Borussia-Park ist dann auch NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach zu Gast: „Die Schützenvereine haben viele Einschränkungen in der Pandemie erlebt, aber Sie haben dafür gesorgt, dass die Menschen weiter verbunden werden. Sie führen Menschen zusammen.“

Die Jeans-Näher in der C&A-Fabrik

Luise Haas ist eine der ersten Näherinnen bei C&A. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Luise Haas (59) hat einen neuen Arbeitsplatz: Sie näht Jeans in der neuen auf Nachhaltigkeit getrimmten Fabrik des Bekleidungsherstellers C&A im Monforts-Quartier. Sie ist gelernte Näherin, konnte ihrem eigentlichen Beruf Jahrzehnte lang nicht nachgehen, weil die Arbeitsplätze ins Ausland verlagert wurden. Im Sommer fängt sie wieder in ihrem alten Job an. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Die Jeansfabrik beginnt im September den Testbetrieb, im November folgt die Wäscherei. Bis zu 100 Mitarbeiter werden zum Start in der Fabrik tätig sein, die dank hohem Digitalisierungsgrad in der Fertigung, Robotik, Automatisierung, hochtechnologisierten Maschinen zunächst 420.000 Jeans, perspektivisch 800.000, im Jahr produzieren. „Wir wollen im Frühjahr die ersten Jeans aus Mönchengladbach verkaufen“, kündigt C&A-Finanzchefin Birgit Kretschmer an. Industrielle Fertigung kehrt zurück in die Stadt.

Schon als Kind auf Rekordjagd mit Jonglage

Luca Pferdmenges hat es wieder ins Guinness-Buch geschafft. Foto: Luca Pferdmenges

Luca Pferdmenges zählt schon zu den besten Jongleuren der Welt, da ist er erst 16 Jahre alt und hat es bis dahin schon dreimal ins Guinessbuch der Rekorde gebracht. Heute ist er 20 Jahre und liebt es immer noch, Rekorde aufzustellen. Nun ist er erstmalig im „Guinness World Records 2022“ mit einem eigenen Kapitel aufgeführt: Er und sein Jonglage-Partner Daniel Ledel haben es geschafft, gemeinsam 16 Bälle zu jonglieren. Das ist zuvor noch niemandem gelungen.

Und Luca, wie er nur genannt werden möchte, vollbringt 2021 gleich sein nächstes Kunststück – nämlich drei Bälle hinter seinem Rücken 1249 Mal in die Luft zu katapultieren und aufzufangen. Wieder Weltrekord.

Lucas neue Mission: Er will der jüngste Mann werden, der alle 195 Länder dieser Welt bereist. In 89 war der 20-Jährige schon. Beinahe überall, wo er hinfährt, trifft er auf andere Jongleure, sie tun sich dann zusammen zur gemeinsamen Jonglage. „Das verbindet“, sagt Luca, der sechs Sprachen spricht.

