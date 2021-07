Klassik in Mönchengladbach : Das sind die Meisterkonzerte in Mönchengladbach 2021/22

Mahan Esfahani, Michala Petri und Hille Perl bieten barocke Kammermusik bei ihrem Meisterkonzert am 20. Januar 2022 in der Kaiser-Friedrich-Halle. Foto: Nikola Lund/Nikolaj Lund

Mönchengladbach Barocke Kammermusik, klassische Klavierabende, ein französisches Streichquartett oder eine Vokalreise: Die MGMG bietet für die neue Saison ein vielfältiges Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die vergangene Konzertsaison war erheblich von den coronabedingten Einschränkungen und Anordnungen geprägt: Fast alle städtischen Konzerte mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Für die kommende Spielzeit 2021/22 dürfen sich die Besucher aber wieder auf hochkarätige Live-Klassik bei den Meisterkonzerten in der Kaiser-Friedrich-Halle freuen, wie die „Marketing Gesellschaft Mönchengladbach“ (MGMG) in einer Pressemitteilung ankündigt. Die MGMG ist für die Organisation und Durchführung der Städtischen Konzerte zuständig. Die Konzerte seien durch vielfältige Unterstützung in diesem Jahr wieder möglich, erklärt Peter Schlipköter, Geschäftsführer der MGMG in der Mitteilung, unter anderem durch die Gladbacher Bank, den Verein der Freunde und Förderer der Musik in Mönchengladbach sowie die „Josef und Hilde Wilberz“-Stiftung. „Dadurch ist es uns möglich, das hohe Niveau der Konzerte auch künftig halten zu können“, sagt Schlipköter. Eine Übersicht über die Meisterkonzerte der Saison 2021/22.

„Family Clash“ Die Reihe der Meisterkonzerte startet am 30. September mit den drei Brüdern Alexej, Wassily und Nicolai Gerassimez und ihrem Programm „Family Clash“. Die Brüder treten mit den drei Instrumente Percussion, Violoncello und Klavier auf und sollen damit für ein „Klangerlebnis fern des klassischen Kanons“ sorgen. Angekündigt für ihr Konzert sind Werke von Johann Sebastian Bach bis Steve Reich sowie Eigenkompositionen.

Horácio Ferreira Der Klarinettist aus Portugal gastiert am 25. November in der Kaiser-Friedrich-Halle. Der 1988 geborene Interpret gilt laut Pressemitteilung „weltweit als einer der besten Klarinettisten der jungen Generation.“ Am Klavier wird er an diesem Abend begleitet von seinem Landsmann Bernardo Soares. Auf dem Programm sollen unter anderem Werke von Claude Debussy, Johannes Brahms und Francis Poulenc stehen.

Barocke Kammermusik Ein Trio um Michala Petri an der Blockflöte, dem international renommierten Cembalisten Mahan Esfahani sowie der Gambistin Hille Perl spielt am 20. Januar 2022 sein Meisterkonzert. „Hier spielen drei Musiker, die genau wissen und vor allem spüren, was ein ausgewogener Dialog ist und wie man untereinander und mit dem Zuhörer eine spritzige Konversation führen kann“, schreibt die MGMG dazu.

Quatuor Arod Das vierköpfige Ensemble, benannt nach einem Pferd aus Tolkiens Roman „Der Herr der Ringe“, erspielte sich 2016 den ersten Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD und ist seitdem in den großen Konzerthäusern der Welt zu Gast. Am 17. März 2022 treten die vier Franzosen – Jordan Victoria, Alexandre Vu (beide Violine), Tanguy Parisot (Viola), Jérémy Garbarg (Violoncello) – mit ihrer Kammermusik auch in der Kaiser-Friedrich-Halle auf.

Ivan Bessonov Am 5. Mai 2022 lädt die MGMG beim fünften Meisterkonzert zu einem traditionellen Klavierabend ein. Der russische Nachwuchspianisten Ivan Bessonov ist dann zu Gast. Der 2002 in St. Petersburg geborene Interpret hat als Preisträger renommierter Wettbewerbe wie des Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs in St. Petersburg, der Grand Piano Competition in Moskau und des Internationalen Anton Rubinstein Klavierwettbewerbs für Aufsehen gesorgt.

Calmus Ensemble Am 2. Juni 2022 gehört dem Calmus Ensemble die Bühne in der Kaiser-Friedrich-Halle. Sie laden laut Ankündigung der Veranstalter zu einer Vokalreise ein: Von Island geht es über Asien, Afrika und Australien bis nach Brasilien – mit Folk Songs aus sechs Kontinenten und in neuen Bearbeitungen. Es soll klassisch und jazzig, traditionell und hochvirtuos, melancholisch und humorvoll zugehen, heißt es. „Das vielfach ausgezeichnete Ensemble aus Leipzig hat sich mit blitzsauberer Tongebung, Homogenität und variablen Klangfarben einen führenden Platz in der internationalen Vokalszene ersungen“, sagt die MGMG.

Planung Die MGMG geht „mit vorsichtigem Optimismus“ davon aus, dass im Herbst wieder Konzerte unter „normalen“ Bedingungen stattfinden können. Aktuelle Informationen zu den Konzerten sind unter der Telefonnummer 02161 2552421 sowie im Internet unter mgmg.de zu bekommen. Abonnements für die Meisterkonzerte kosten in Preisgruppe A 85,50 Euro (ermäßigt 42,75 Euro), Preisgruppe B 67,50 Euro (ermäßigt 33,75 Euro) und Preisgruppe C 54 Euro (ermäßigt 27 Euro).

(RP)