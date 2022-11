Karneval in Mönchengladbach : Das sind die Höhepunkte der Session

Beim Hoppediz-Erwachen, wie hier im Jahr 2021, füllt sich der Sonnenhausplatz mit Menschen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Karnevalsauftakt naht, und die Närrinnen und Narren scharren schon mit den Füßen. Doch beim Mönchengladbacher Karnevalsverband ist man wegen Corona vorsichtiger geworden: Die wichtigsten Termine stehen aber fest.

Von Franz Josef Ungerechts

Eine Woche vor dem offiziellen Start in die Karnevalssession 2022/23 hat der Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) seine Termine vom 11.11. bis zum 21. Februar (Veilchendienstag) bekannt gegeben. Nicht Schlag auf Schlag, sondern vorsichtig Zug um Zug, weil der Verband in Coronazeiten etwas vorsichtiger agieren möchte und eventuell reagieren muss. Dazu kommt, dass einiges sich noch in Vorbereitung befindet.

Die karnevalistischen Programmpunkte wurden jetzt in den Konferenzräumen der Stadtsparkasse (SSK) bekannt gegeben. Der Vorsitzende des Mönchengladbacher Karnevalsverbendes (MKV), Gert Kartheuser, Dirk Weise (MKV-Geschäftsführer) und Thorsten Neumann (MKV-Medienbeauftragter) stellten dabei gemeinsam mit Antonius Bergmann (Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse) die monatelang geplanten Termine und Vorhaben für die kommenden drei Karnevalsmonate vor.

Erstmalig als Fotomotive dabei die beiden Maskottchen von Verband und Stadtsparkasse Goldi (SSK) und Bernie (MKV).

Bei der Vorstellug der Sessions-Höhepunkte: Goldi, Bernie, Antonio Bergmann, Gert Kartheuser und Dirk Weise (v.l.). Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Hoppedizerwachen Der erste wirkliche Höhepunkt einer jeden Karnevalssession ist das Wecken des Hoppediz‘. Dies geschieht traditionell und offiziell für den Mönchengladbacher Karnevalsverband am Freitag, 11.11., ab 17 Uhr auf dem Sonnenhausplatz. Moderiert wird ein sicherlich abwechslungsreiches Programm von MKV-Sitzungspräsidenten Thomas Schmitz. Nach dem Einzug der beiden Garden, Große Rheydter Prinzengarde und Prinzengarde Mönchengladbach, sowie den Abordnungen der 38 Karnevalsgesellschaften mit ihren Standarten, wird danach per Karnevalsmusik der Stadt-Hoppediz Niklas Quade aus seinem langen Winterschlaf geweckt. Niklas, inzwischen 15 Jahre alt, macht den Hoppediz bereits zum sechsten Mal, hat aber aktuell ein Problem: Er befindet sich im Stimmbruch, wird jedoch mit veränderter Stimmlage auf der Bühne singen und seine Rede halten.

Im Beisein der beiden Prinzenpaare, Stefan und Bianca Zimmermanns, die am 18. November proklamiert werden, und dem Kinderprinzenpaar, Marlon Leon und Lea Jamila Gillessen, werden Oberbürgermeister Felix Heinrichs und MKV-Boss Gert Kartheuser dann die jecke Zeit einläuten.

Natürlich wird bis zum Ende musikalisch einiges angeboten. Es treten auf: Bernie, das Maskottchen des MKV, mit der Kindertraditionsgarde, der Kölner Timo Schwarzendahl, die Mönchengladbacher Band „Randgebeat“ und zum Abschluss die Kultband „De Mädscherer“.

Prinzenproklamation Für Bianca und Stefan Zimmermanns wird es am 18. November ernst und feierlich. Im Rahmen einer sicherlich festlichen Prinzenpaar-Proklamation werden sie von OB Heinrichs und Gert Kartheuser in der Kaiser-Friedrich-Halle zu Prinz Stefan I. und Niersia Bianca. Los geht es um 18 Uhr; ab dann dürfen die Gäste ein buntes und sehr abwechslungsreiches Programm der Gesellschaften und Garden erwarten. Thomas Schmitz und Willi Kleuser moderieren den Abend und werden dabei von der MKV-Showband begleitet. Bunt, jeck und abwechslungsreich wird sich das Bühnenprogramm an diesem Abend präsentieren: Aus Köln kommt das Traditionskorps „Jan van Werth“, einen Heimauftritt hat die Hardter Kultrednerin Anna Bodewein, bekannt als „Et Röschen von de Hardt“. Die Musikgruppen „Tacheles“, „Hätzblatt“ und die „Rabaue“, werden zusätzlich für Stimmung sorgen.

40 Restkarten für den Saal sind derzeit noch zum Preis von 44 Euro je Ticket unter der Mailadresse „Geschaeftsfuehrer@mg-mkv.de“ erhältlich.



Veilchendienstagszug Die Planungen laufen auf Hochtouren. Mit über 70 Prunkwagen, fast 4000 Teilnehmern sowie knapp sechs Kilometer Zugweg ist der närrische Lindwurm einer der größten Karnevalszüge Deutschlands und mit etwa 350.000 Besuchern die mit Abstand größte Veranstaltung in der näheren Umgebung. Doch der MKV bietet interessierten Fußgruppen noch Gelegenheit zur Teilnahme. Bei Bedarf können närrische Kostüme zur Verfügung gestellt werden. Coronabedingt sind die Anmeldungen noch nicht auf früherem Niveau. Ebenfalls können Musikgruppen noch eingebunden werden, Meldungen unter Kontakt kontakt@mg-mkv.de.