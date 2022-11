Karneval in Mönchengladbach : Das sind die Höhepunkte der Session 2022/23

Karneval in Mönchengladbach

Mönchengladbach "Halt Pohl“ und „All Rheydt“, aber auch die Schlachtrufe der einzelnen Karnevalsgesellschaften werden bald wieder und nach pandemiebedingter Pause über die Plätze der Stadt und durch die Säle schallen. Am 11.11. beginnt die Karnevals-Session. Was planen der Mönchengladbacher Karnevalsverband und die Gesellschaften? Wir haben eine Auswahl der Termine zusammengestellt.

Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) 11. November, 17 Uhr, Sessionseröffnung mit Hoppedizerwachen, Sonnenhausplatz; 18. November, 18.40 Uhr, Prinzenpaar-Proklamation, Kaiser-Friedrich-Halle; 16. Februar, 15.11 Uhr, Altweiber in Gladbach; 16. Februar, 16.05 Uhr, Altweiber in Rheydt; 17. Februar, 14 Uhr, Seniorensitzung Burggrafenhalle; 20. Februar, Rosenmontag, Rathaussturm in Rheydt, 11.11 Uhr startet der Zug; 21. Februar, 13.11 Uhr, Veilchendienstagszug.