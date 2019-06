Philip Dohm, Okan ­Irgat,­ Can Weiss und Lukas Schapp, Huma-Gymnasium, Klasse 11:

Einen Film haben die vier Schüler zum „stillen Untergang“ der Textilbranche in Mönchengladbach gedreht. Dafür haben sie im Archiv recherchiert und mit Zeitzeugen gesprochen, die den Niedergang von den 1960er bis 1980ern miterlebt haben. Der Film wird am Montag, 8. Juli, um 18 Uhr im Stadtarchiv gezeigt. Anmeldung unter stadtarchiv@moenchengladbach.de.