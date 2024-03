Anmeldezahlen in Mönchengladbach Das sind die beliebtesten Schulen

Die Anmeldephasen für die weiterführenden Schulen in der Stadt sind abgeschlossen. Sowohl die Stufe 1 ist beendet, als auch die zweite Runde. Insgesamt wurden 2342 Schüler angemeldet. Das sind mehr als im Vorjahr. Da waren es rund 2216. Dennoch stehen noch die Anmeldungen von 150 Schülerinnen und Schüler aus. Dies sei, so wird aus dem Schulamt vermeldet, darauf zurückzuführen, dass die Anmeldeergebnisse der Förderzentren sowie der Schulsysteme in privater Trägerschaft (außer der Bischöflichen Marienschule) und die außerhalb von Mönchengladbach angemeldeten Schüler noch nicht einberechnet werden konnten. Außerdem müssen in Kürze Seiteneinsteiger aus der Erstförderung auf die Schulformen verteilt werden.