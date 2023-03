Bildungslandschaft Mönchengladbach Das sind die beliebtesten Schulen

Rund 2216 Kinder wechseln in diesem Jahr von den Grundschulen an die weiterführenden Schulen der Stadt. Auch wenn sich in der Mönchengladbacher Schullandschaft einiges geändert hat: Es gibt nach wie vor Schulen, die so beliebt sind, dass sie Kinder abweisen mussten.



Gesamtschulen Weil die Gesamtschulen Espenstraße und Rheydt-Mülfort um zwei Züge erweitert wurden, haben nun viel mehr Mädchen und Jungen die Möglichkeit, in Mönchengladbach diese Schulform zu besuchen. In diesem Jahr stand für 885 Eltern eine Gesamtschule auf Platz 1 der Wunschliste. Allerdings: Nicht alle Gesamtschulen sind gleich beliebt. In Hardt wurden in der ersten Anmelderunde 179 Kinder eingetragen, die an dieser Schule in die fünfte Klasse wechseln wollten. Für 65 Mädchen und Jungen erfüllte sich der Wunsch nicht. Sie mussten aus Platzmangel abgewiesen werden. Hardt ist auch die Gesamtschule, die mit Abstand die meisten Kinder mit Gymnasialempfehlung aufnimmt. In diesem Jahr sind es 27,2 Prozent mit dieser Schulformempfehlung (zum Vergleich: Hans-Jonas 0,7 Prozent, Theo-Hespers 2 %, Volksgarten 6 %, Espenstraße 1,2 %, Rheydt-Mülfort 8,7 %). Ebenfalls eine hohe Abweisungsquote hat die Gesamtschule Rheydt-Mülfort. Sie hatte nach der ersten Anmelderunde 46 Kinder zu viel auf der Liste. 161 Mädchen und Jungen werden dort zum kommenden Schuljahr neu anfangen. Volksgarten nimmt 116 Kinder auf, 32 mussten sich woanders einen Platz suchen. Das hieß aber nicht, dass alle eine andere Schulform wählen mussten. Denn an anderen Gesamtschulen gab es nach der ersten Anmelderunde noch freie Kapazitäten. Hans-Jonas: 13 freie Plätze, 139 Aufnahmen; Theo-Hespers: 18/101; Espenstraße: 24/16.



Gymnasien In diesem Jahr gab es weniger Anmeldungen an den Mönchengladbacher Gymnasien als in 2022. In der ersten Anmelderunde, in der es um die Wunschschulen ging, waren es 859 (Vorjahr 905), in der zweiten Runde dann 871. 928 Aufnahmen waren möglich. Fast alle Eltern, die für ihr Kind ein Gymnasium als erste Wahl hatten, bekamen auch einen Platz. Einzige Ausnahme: das Gymnasium an der Gartenstraße. Dort war in den vergangenen beiden Jahren jeweils eine Mehrklasse gebildet worden. Dieses Mal signalisierte die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde: Eine weitere Ausnahmegenehmigung gibt es nicht. 92 Kinder werden aufgenommen, 101 hatten sich in der ersten Runde angemeldet. Das heißt: Kinder mussten abgewiesen werden. Die Bischöfliche Marienschule ist das Gymnasium mit den meisten Neuaufnahmen (117/Vorjahr 137). Es folgen das Franz-Meyers-Gymnasium (107/89), Math.-Nat. (105/97), Odenkirchen (104/108), Hugo-Junkers (100/77), Huma (86/75), Geroweiher (82/93) Rheindahlen (78/102).