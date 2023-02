Nahverkehr steht still in Mönchengladbach Das sagen Fahrgäste zum Busstreik

Wo am Montag am Hauptbahnhof noch reges Treiben herrschte, wird es am Dienstag schon ganz anders aussehen. Da die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen hat, wird der Linienbus-Verkehr der NEW am 28. Februar erneut stillstehen. Der letzte Streik liegt erst zwei Wochen zurück. Das Ziel des erneuten Warnstreiks ist eine Gehaltsforderung in Höhe von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr.