Projekt 42 und die „Nacht“ : Club der Unverwüstlichen

Andreas Ochotta (l.) hat von Manfred Grasse (r.) die Geschäftsführung und die Verantwortung fürs Programm im Projekt 42 übernommen. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Wer zwei Jahrzehnte an der Waldhausener Straße durchhält und immer noch fidel ist, muss etwas können. Ein klärendes Gespräch mit drei Unkaputtbaren.

Von Holger Hintzen

Manfred Grasse ist nicht Hugh Hefner. Und das Projekt 42 ist nicht mit der legendären Playboy-Mansion des partyfreudigen Bunny-Bosses zu vergleichen. Doch auch Grasse weiß, was sich für den Gastgeber in einer Institution des Nachtlebens geziemt. „Einen Kaffee?“, fragt der Hausherr, kaum dass sich der Besucher auf einem der roten Barhocker an der Theke niedergelassen hat. Kaffee dürfte an diesem Tresen nicht das gefragteste Getränk sein. Schon dieser kleinen Extravaganz wegen muss die Antwort also lauten: „Gerne.“

Kaffee passt auch besser zur Uhrzeit, die für einen Besuch im Projekt 42 eine ungewöhnliche ist. Mittwochs um 15 Uhr ist die schmale Pforte des Clubs an der Waldhausener Straße für Publikumsverkehr in der Regel geschlossen. Auch wenn sie schon mal um 21 Uhr oder gar um 20 Uhr aufgeht, kommen die Lebensgeister im Projekt gewöhnlich erst gegen Mitternacht so richtig auf Touren. Normal in der Clubszene. Unnormal ist in dem Metier hingegen, dass ein Club nach 19 Jahren überhaupt noch lebt. Wie man das hinkriegt? „Man muss sich immer wieder neu erfinden“, sagt Grasse.

Der Mann, den die meisten Menschen in dieser Stadt schlicht als „Manni“ kennen, hat das in den vergangenen 40 Jahren gut hingekriegt. In den achtziger Jahren etablierte sich Grasse in einem ehemaligen Uhrengeschäft an der Waldhausener Straße und firmierte dort als ABM-finanziertes „Rockbüro MG“. Seinen Job als Revisor in der Haushaltsgeräte-Branche hatte er da längst hinter sich gelassen. Als Rockbürovorsteher schob er unter anderem die ersten City-Movement-Festivals auf dem Platz der Republik an. Und sammelte genügend Kontakte in der Musikszene, um später unter anderem das „Szenario“ in der verblichenen Theatergalerie und das „Galerie-Cafe“ an der Sophienstraße mit Programm zu versorgen. Schließlich schlug Grasse 2001 im Projekt 42 auf.

Und auch dieser Name passt zu Grasses Philosophie. Der Laden sollte ein Projekt sein, wandlungsfähig, immer offen für Neues. Und oft genug für sehr Neues, zumindest für den Geschmack einer Stadt wie Mönchengladbach. Der Poetry Slam zum Beispiel tat sich anfangs schwer, dank zähen Durchhaltewillens ist das Format aber nun seit Jahren etabliert. Experimentierfreudige Künstler und Musikstile abseits der etablierten Szene, die in Metropolen wie Berlin und Hamburg angesagt sind – vielleicht hilft das ja, die Selbstwahrnehmung der Einheimischen zu verändern. Denn da sieht die Projekt-Crew offenbar Reformbedarf. „Mönchengladbach ist eine Großstadt, allerdings leider manchmal mit den Komplexen einer Kleinstadt“, sagt Andreas Ochotta, dem Grasse Ende 2015 die Geschäftsführung und die Verantwortung fürs Club-Programm überlassen hat. Der Mut zur Veränderung hat auch sichtbare Auswirkungen. „Unser Publikum ist nicht mit uns gealtert. Alle drei bis fünf Jahre hat es sich verändert“, sagt Grasse.

Steter Wandel als Konstante – und doch hält auch Grasse an manchem eisern fest. Sein Handy zumindest hätte Nokia gewiss liebend gerne fürs Firmenmuseum. Und überhaupt: Flexibilität alleine reicht nicht. „Du musst auch lieben, was du machst. Du musst bereit sein, schon mal durch Tiefen zu gehen und dann nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagt Ochotta. Der 43-Jährige hatte schon einige Zeit Erfahrung als Projekt-Mitarbeiter, als er in seine neue Rolle schlüpfte. „Ich habe bei Manni viel gelernt“, sagt er. Allerdings nicht, wie man reich wird – sofern man sich darunter nur Geld und Besitz vorzustellen vermag. Empfindet man hingegen ungewöhnliche Begegnungen und Erlebnisse als Glücksgüter, ist das Projekt 42 eine Schatztruhe. „Was wir hier schon für abgefahrene Leute und Künstler kennengelernt haben“, sagt Ochotta. „Wo geht das sonst? Und: Ich habe hier absolute Freiheit in dem, was ich tue. Das ist meine Bezahlung.“

Ochotta ist zuversichtlich, dass er diesen Lohn auch noch empfangen wird, wenn er wie Grasse sein 60. Lebensjahr erreicht hat. Beide glauben nicht nur an die Vitalität ihres Projekts. „Wir glauben auch an die Zukunft der Altstadt“, sagt Grasse. „Mönchengladbachs Nachtleben braucht einfach eine zentrale Anlaufstelle.“ Zu diesem Optimismus hat wohl auch der Wandel entlang der Waldhausener Straße beigetragen. „Das Köntges, die Vinylgarage, die Kulturküche...“ beginnt Grasses Aufzählung, was sich in der Nachbarschaft in jüngerer Zeit etabliert hat. „Da hat sich eine Menge getan. Es dauert in Mönchengladbach nur eine Weile, bis das in den Köpfen ankommt.“ Die Kontakte zu den Anwohnern seien besser als früher. Und auch die Arbeit des ehemaligen Leiters des städtischen Kulturbüros, Thomas Hoeps, und des ebenfalls städtischen Altstadtkoordinators Marius Müller erhält Lob – ungefragt.

Koordinieren, möglich machen, unterstützen, „das ist genau das, was wir hier brauchen“, sagt Ochotta. Ein „wohlwollendes Umfeld“ auch bei der Stadtplanung, etwas mehr Tagleben auf der Nachtmeile und Hauseigentümer, die kreativen Köpfen Räume zu erschwinglichen Konditionen überlassen, statt sie leer stehen zu lassen, das ist es auch schon, was Grasse sich wünscht. Und dass er seinen 80. Geburtstag im Projekt 42 feiern kann. Vorgenommen hat er es sich.

Hier beginnt die Nacht: Babak Ahmadi vor dem Eingang zu seinem Club im ersten Stock. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Vielleicht kommt dann auch Babak Ahmadi zur Feier. Der 48-Jährige ist ein Nachbar. Ein paar Schritte die Straße bergauf, im Haus Nummer 25, betreibt er die „Nacht“. Nicht-Eingeweihten bleibt das jedoch meist verborgen. Seit 20 Jahren schon. So lange ist es her, dass der damalige Student der Textil- und Bekleidungstechnik zur Selbsthilfe griff. Ahmadi war Fan elektronischer Musik, doch einen Club, der solches in tanzbarer Form servierte, gab es in Mönchengladbach nicht. Also eröffnete Ahmadi einen. Hinter einer Fassade, die Leerstand und Tristesse vermuten lässt, verwirklichte er ihn auf engstem Raum im ersten Stock. Menschliche Nähe beinahe garantiert.

Nach anfänglicher Durststrecke mauserte sich die „Nacht“ zu einer Pilgerstätte für Jünger der House-Musik. Was auch daran liegt, dass Ahmadis Freund Roman Boer dort auflegte, bevor er als DJ Tocadisco richtig durchstartete. Jahrelang alleine auf Mundpropaganda zu setzen, war ein vielleicht riskantes, aber originelles Konzept. Bis heute weist nichts an der Hausfassade darauf hin, was sich dahinter versteckt. Abzuwarten bleibt, wie sich im Laufe des Jahres das Untergeschoss verändert. Ahmadi plant, dort abends Ess- und Trinkbares zu servieren.

Glück, ein gutes Team und Freunde, hält der Club-Chef für weitere Erfolgsfaktoren. In einem Punkt ist sein Rezept allerdings das genaue Gegenteil des Projekts 42. Er hält strikt an einem Genre fest: „Ich identifiziere mich immer noch mit elektronischer Musik“, sagt Ahmadi. Zwar gebe es auch in dieser Sparte immer wieder Neues, für das man offen sein müsse. Aber einen Rückfall in den Sixties-Rock wie beim Live-Konzert der Doors-Klone „The Doors in Concert“ neulich im Projekt 42 würde es in der „Nacht“ nicht geben.