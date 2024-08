Veranstaltung in Mönchengladbach Das ist beim 20. Eine-Stadt-Fest geboten

Größere Herausforderungen in der Planung hätten sie dieses Jahr nicht gehabt, auch wenn Corona und die Inflation auch an ihnen nicht spurlos vorbei gegangen seien, betont der Organisator. Die drei Hauptsponsoren des Festes, die Stadtsparkasse Mönchengladbach, die NEW und Mercedes-Benz Herbrand hätten viel dazu beigetragen, dass ein so buntes Programm angeboten werden könne, so Kopp.