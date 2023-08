Kolumne Denkanstoß Das Prinzip Verantwortung

Der Eindruck verstärkt sich mehr und mehr, wenn man die Schlagzeilen auch in unserer Stadt (aber nicht nur dort) ansieht: Situation in Rheydt eskaliert rund um die Drogenszene – Verwahrlosung in immer mehr Quartieren – Kinder- und Jugendgewalt nimmt stark zu – Vandalismus richtet Millionenschäden an – immer mehr Kinder müssen in Heimen untergebracht werden. Dazu dann die Meldungen über den Zustand im Land: Marode Brücken und Straßen bremsen die Wirtschaft aus – Deutsche Bahn ein Sanierungsfall – Abfertigungschaos an deutschen Flughäfen – immer mehr Schulgebäude Sanierungsfälle – Infrastruktur kurz vor dem Zusammenbruch. Und über allem: Wirtschafts- und Klimakrise. Dabei sind die Krisen in den Kirchen und Parteien überhaupt noch nicht in den Blick geraten.