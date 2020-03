Quarantäne durch Coronavirus : Schule geschlossen – was nun?

Schule geschlossen – was nun?

Normalerweise würde hier Unterricht stattfinden. Doch das Klassenzimmer an der KGS Holt bleibt diese und kommende Woche leer. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengldbach-Holt Ein einzelner Corona-Fall hat die Grundschule in Holt lahmgelegt. Wie betroffene Lehrer, Eltern und Schüler damit zurechtkommen.

An der katholischen Grundschule in Holt fällt wegen des Coronavirus zwei Wochen der Unterricht aus. Der von der Stadt eingerichtete „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ hatte dies vergangenen Freitag angeordnet, als klar war, dass einer der Lehrer sich mit der Lungenkrankheit infiziert hatte. Wir erklären, was das für die Betroffenen heißt und wie gut die Organisation der Quarantäne funktioniert.