Nach Großbrand von Schreinerei : Mags wartet auf Entsorgungskonzept

Die Brandruine an der Künkelstraße ist seit dem Großbrand in einer Schreinerei unverändert. Foto: Christian Albustin

Mönchengladbach Im Juni brannte die Schreinerei an der Künkelstraße auf 9000 Quadratmetern komplett ab, seit August liegt eine Abrissgenehmigung vor. Auf dem Gelände türmen sich aber nach wie vor die Trümmer.

Es war der größte Brand des Jahres im Stadtgebiet, die Löscharbeiten an der Künkelstraße dauerten mehrere Tage. Die Schreinerei, die dort stand, brannte komplett nieder, auch angrenzende Betriebe wie etwa das große Gazelle-Fahrradgeschäft wurden bei dem Feuer zerstört. Nachdem die Feuerwehr abgerückt war, musste ein Spezialunternehmen die Trümmer wochenlang mit Wasser besprühen, damit asbesthaltiger Staub nicht vom Wind aufgewirbelt wird. Die belasteten Eternitplatten waren in einem Hallendach verbaut gewesen. Ein halbes Jahr später liegen Bauschutt und von der Hitze verbogene Stahlträger noch immer unverändert auf dem Gelände.

Gefahrstoffe Allein die asbesthaltigen Bestandteile müssen auf eine Spezialdeponie gebracht werden. Der Mags zufolge muss der Eigentümer für jeden auftretenden Stoff den Weg der Entsorgung aufzeigen können. Kann er das nicht, wird das Trümmerfeld neben dem Hornbach-Parkplatz unverändert bleiben. Dass die Trümmer aktuell nicht mit Wasser besprüht werden müssen, liege in erster Linie an der Witterung, heißt es von Seiten der Mags. Sollte der Abriss also bis zum Sommer immer noch nicht erledigt sein oder eine längere Trockenperiode folgen, müsse gegebenenfalls auch wieder bewässert werden. Eine fachgerechte Entsorgung ist auch bei Resten von Dachpappe und imprägniertem Holz erforderlich. Sie müssen laut Mags verbrannt werden.