Gastronomie im Nordpark : Das Palace St. George ist wiedereröffnet

Profi-Spieler von Borussia Mönchengladbach sollen zu den ersten Gästen gehört haben. Sie hatten Philipp Eberhard vor der Wiedereröffnung des Palace St. George angerufen und nachgefragt, ob es denn wirklich klappt. Denn das Restaurant in der ehemaligen Kirche im Nordpark wurde in Rekordzeit restauriert und völlig umgekrempelt. Gleiches gilt auch für das angeschlossene Hotel. Die neuen Chefs sind jetzt Eberhard, ehemaliger Sternekoch aus Baden-Württemberg, und Christian von Daniels, Geschäftsführer von van Laack. Sie traten die Nachfolge von Wolfgang Eickes an, der das Palace St. George Ende Dezember vergangenen Jahres verließ. Jetzt, nach einem guten Monat, ist das Haus wieder für Gäste geöffnet.