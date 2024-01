Das neue Halt-Pohl-Journal Eine Bilderreise durch das Gladbacher Karnevalsjahr

Seit dieser Woche ist das neue Halt-Pohl-Journal des Mönchengladbacher Karnevalsverbands (MKV) auf dem Markt und kann sowohl in den bekannten Stellen abgeholt als auch online auf der Homepage des MKV heruntergeladen werden. Bei der Vorstellung des Heftes am Dienstagabend im Karnevalsmuseum Altes Zeughaus liegt das 580 Gramm-Heft mit seinen 128 durchgehend bunten Seiten nicht nur inhaltsschwer in der Hand von Gert Kartheuser, dem Vorsitzenden des MKV. Es sei auch viel Arbeit in das Heft geflossen, sagt Kartheuser – diese habe sich dank des Redaktionsteams unter der Leitung von MKV-Vize Axel Ladleif aber gelohnt. Den Inserenten dankte er für die finanzielle Unterstützung und dem Druckhaus Karten für die druckfrischen Exemplare. Auch das Prinzenpaar, Jost und Elke Fünfstück, dankte den Inserenten. Prinz Jost: „Ihre finanzielle Unterstützung brauchen wir für unsere Projekte.“ Prinzessin Elke lobte das hochwertige Produkt, in dem sich Menschen präsentieren können. Sie wird das Heft bei den anstehenden Besuchen in Gladbachs Seniorenheime verteilen.