Gastronomie in Mönchengladbach : Neues Café lockt mit süßen Versuchungen

Man Anh Büschges betreibt seit Juli ihr Café in der Fashionbox MG. Sie liebt es, süße und saure Geschmacksnoten zu kombinieren. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach „Mango bakes cakes“ heißt ein Neuzugang in der Fashionbox MG. Mitten in der Stadt bietet die Konditorin Man Anh Büschges feine Patisserie an. Warum sie sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt und welchen Umweg zu diesem Ziel sie genommen hat.