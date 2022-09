Kindertheater in Mönchengladbach : Am Samstag startet das Kinderliederfestival „KiliFee“

Mönchengladbach Mit seinem Programm „Monsterquatsch und Wackelzahn“ gastiert das Kinder-Mitmach-Theater „Lila Lindwurm“ am Harmonieplatz in Rheydt. Mit der Vorstellung wird das Kinderliederfestival „Kilifee“ 2022 eröffnet.

Im Rahmen des Kinderliederfestivals „KiliFee 2022“ spielt am Samstag bei „Kultur auf dem Wochenmarkt in Rheydt“ das deutschlandweit bekannte Kinderlieder-Mitmach-Theater „Lila Lindwurm“. An der Ecke Harmonieplatz/ Hauptstraße findet am Samstag, 17. September, das Programm „Monsterquatsch und Wackelzähne“ statt. Start ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.