Camping auf einer Bauernhofwiese : #RheinStories: Ein E-Bulli als Zuhause auf Zeit

Wickrathberg Maren Könemann und Marie Ludwig wollen das Herz des Lokalen entdecken. Und wohnen dafür in einem Auto auf einer Wiese in Wickrathberg. Auf dem Hof haben sie regelrecht Familienanschluss. Und obwohl beide Campingerfahrung haben, mussten sie ihr Geschirr erstmal mit Shampoo waschen.

Maren Könemann und Marie Ludwig sitzen unter ihrem Pavillon. Der Regen prasselt auf das Dach des kleinen Event-Zelts, das sie neben ihrem Bulli Rheiner auf der Wiese in Wickrathberg aufgebaut haben. Für eine Woche haben die beiden RP-Journalistinnen den Elektro-Bulli, der so manches Herz höher schlagen lässt, auf dem Finkenberger Hof geparkt. Die Geschichten, die sie in Mönchengladbach finden und erleben, erzählen sie auf der Social-Media-Plattform Instagram.