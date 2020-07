Kostenpflichtiger Inhalt: Stau beim Bürgerservice Mönchengladbach : Das lange Warten auf den Personalausweis

Wer bald verreisen will und dringend einen neuen Pass braucht, hat es schwer. Foto: Jana Bauch

Möncehngladbach Wer zurzeit in Mönchengladbach einen neuen Ausweis beantragen will, muss sechs bis sieben Wochen auf einen Termin warten. Und das zur Hauptreisezeit. In der Kfz-Zulassungsstelle ist zurzeit kaum noch etwas möglich. Alles ausgebucht.