Kolumne Denkanstoß : Das Klima ist rauer geworden

Mönchengladbach Vordrängeln, immer der Erste sein wollen, Ellenbogen zeigen – unser Kolumnist befasst sich mit dem menschlichen Miteinander und hat sich vorgenommen, mehr auf seine eigenen kleinen Alltagsrempeleien zu achten.

Im Skigebiet ändert sich an sich nicht viel. Aber irgendwas ist mit den Menschen hier im Gange. Und gestern beim Abendessen sprach einer der Ski-Kameraden das aus, was ich seit vier Tagen denke: „Sag mal, fällt Dir das auch auf, wie rücksichtslos vor allem Kinder und Jugendliche sich beim Anstellen am Skilift verhalten?“ Damit hatte er bei mir ins Schwarze getroffen. Ja, auch mir fiel das in diesem Jahr extrem auf. Obwohl es jetzt, außerhalb irgendwelcher Ferienzeiten, eher ruhig auf unseren Pisten zugeht und St. Johann eh nicht zu den Massen-Hot-Spots zählt, war es schon auffällig, wie gerade die jüngere Generation sich drängelnd und mit den Ellenbogen arbeitend nach vorne drängelte.

Unser abendliches Gespräch hatte also nun ein Thema und wurde in der Runde munter weitergeführt. Ja, es seien vor allem Kinder und Jugendliche, dann aber auch vornehmlich deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, gerne auch fortgeschritteneren Alters, die solchermaßen Stress am Skilift veranstalten. „Und am Schlimmsten sind oft Mütter mit kleinen Kindern…“, bemerkte der Nächste. Ja, auch das war mir aufgefallen. „Was ist hier nur los, was ist da in den letzten Jahren passiert?“ Es lässt sich nicht bestreiten: Das Klima ist rauer geworden – und das pflanzt sich durch eine entsprechende Erziehung durch die Eltern fast schon epidemieartig fort. Immer der oder die Erste sein. Nicht warten können. Den anderen immer etwas voraus haben. Und das in einer Standardsituation, die sich in einem Skigebiet tagtäglich tausendfach wiederholt. Da gibt es eigentlich kein Wettrennen – denn: Jeder, der sich anstellt, wird mitgenommen. Der Unterschied sind gegebenenfalls nur die Wartezeiten, die zu allermeist weit unter einer Minute liegen. Also: Warum? Und: Gibt es solche Beobachtungen anderswo auch?