Proklamation in Mönchengladbach : „Wir freuen uns auf eine tolle Zeit“

Mönchengladbach Louis Felipe Kemp da Silva und Theresia Katharina Schlebach sind jetzt offiziell das Kinderprinzenpaar.

Exakt 19 Stunden nach der Proklamation von Prinz Axel und Prinz Niersius Thorsten führte Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners ein bis über beide Ohren strahlendes Kinderprinzenpaar in ihr neues Amt ein. Natürlich mit dem nötigen, karnevalistischen Ernst, „aber“, so der OB, „wir machen das heute etwas schneller als gestern, keine schwierigen Fragen, denn Quälen mache ich bei Kindern nicht!“

Louis Felipe Kemp da Silva, geb. am 10. Mai 2008, wohnt mit seinen Eltern Frank und Jeane und Bruder Alan in Neuwerk.

Eingeleitet wurde die Gratulationscour durch das große Prinzenpaar. Prinz Axel und Prinz Niersius Thorsten fühlen sich wohl in den Familien des Kinderprinzenpaares und auch gut aufgenommen; sie drückten das am Samstag so aus: „Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit euch.“ Die beiden „Großen“ schenkten den „Kleinen“ einen Besuch zu viert in einem Vergnügungspark.