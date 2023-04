Handel in Mönchengladbach Das ist der Plan für Peek & Cloppenburg

Das Gebäude mit der Adresse Hindenburgstraße 42-44 ist seit einigen Monaten von großem Interesse in Mönchengladbach. Darin befindet sich (noch) eine Filiale der Modekette Peek & Cloppenburg auf zwei Etagen. Dass das nicht so bleiben wird und die Stadt deshalb nach mit einer Studie nach einem neuen Nutzungsmix sucht, ist schon bekannt. Möglicherweise bleibt P&C aber als Mieter erhalten, wenn auch auf kleinerer Fläche. Das sagte Iris Schöberl, Geschäftsführerin des Immobilienverwalters CT Real Estate Partners in einer Gesprächsrunde mit Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Journalisten. Schöberl, die auch Vizepräsidentin des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) ist, verwaltet die Immobilie für einen Fonds. „Peek & Cloppenburg ist interessiert, als Mieter auf einer kleineren Fläche zu bleiben. Das heißt, man muss das Gebäude massiv umbauen und eingreifen. Da funktioniert die Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach gut, die an einer Studie für das ganze Gebiet arbeitet.“