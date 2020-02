Busverkehr in Mönchengladbach : Plan für den provisorischen Busbahnhof

Busse fahren über die Goebenstraße Richtung Hauptbahnhof: Hier sollen sie während der Bauzeit für den neuen Busbahnhof auch halten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Tausende Fahrgäste werden sich ab Frühjahr 2021 an einen provisorischen Busbahnhof in der Gladbacher City gewöhnen müssen. So soll er aussehen.

Der Europaplatz wird noch in diesem Jahr zu einer der größten und wichtigsten Baustellen, die es in dieser Stadt jemals gegeben hat. Der Abriss von Haus Westland soll in diesem Jahr beginnen, der des Busbahnhofs im kommenden Jahr. Bis ein neuer zentraler Busbahnhof entsteht, soll es nach Einschätzung der Stadt dann rund drei Jahre dauern. Wie Thomas Schaller vom Planungsbüro Lindschulte am Mittwoch in der Sitzung der Bezirksvertretung Nord sagte, könnte der neue Busbahnhof im Sommer 2024 fertig sein. Aber auch während der Bauzeit müssen die Busse irgendwo halten und abfahren. Täglich rund 1600 Fahrbewegungen müssen neu organisiert und verteilt werden. Und dazu hat das Rathaus nun eine Liste an Alternativen vorgelegt und auch einen Favoriten benannt.

Das ist der Favorit Die Stadt will entlang der Goebenstraße barrierefreie Bushaltestellen in beide Richtungen einrichten. Außerdem sollen auf der Hindenburgstraße zwischen Europaplatz und Bismarckstraße bergauf barrierefreie Haltestellen entstehen. Die vier Bussteige direkt vor dem Hauptbahnhof sollen weiter betrieben werden. Auf diese dezentrale Lösung haben sich demnach auch die NEW und das Fachbüro Lindschulte verständigt. Auch wenn dies mit Komforteinbußen der Fahrgäste einhergehe, so die Verwaltung, „stellt diese dezentrale Lösung die einzige vertretbare Alternative dar“, um den Betriebsablauf zu gewährleisten und andererseits die Baustelle zu ermöglichen. Details dazu müssten noch konkretisiert werden. Die größte Entfernung von zwei Bussteigen untereinander wird mit 210 Metern angegeben, der Fußweg vom Bahnhofsgebäude zum entferntesten Bussteig beträgt 165 Meter. Fahrgäste sollen mit einer dynamischen Fahrplaninformation geleitet werden.

Die Stadt bevorzugt diese Lösung schon aus Kostengründen: „Hier können kostenoptimiert in unmittelbarer Bahnhofsnähe auf bereits befestigten und entwässerten Flächen mit relativ geringem Aufwand barrierefreie Ersatzhaltestellen geschaffen werden, die räumlich und verkehrlich integriert und vergleichsweise gut zu erreichen sind.“ Die Goebenstraße soll für den Autoverkehr dann gesperrt werden, nur noch Anlieger etwa zur Stadtsparkasse und zum Vituscenter sollen dann dort noch fahren dürfen.

Wie Stadtplaner Sebastian Albert sagte, seien Behindertenverbändeund Inklusionsbeauftragte in diese Planung integriert worden. Fraglich ist noch, ob die Taxis vor dem Hauptbahnhof bleiben können.

Diese Alternativen stehen zur Diskussion Genug Platz gäbe es etwa auf der Fläche der künftigen Seestadt an der Breitenbachstraße. Das Rathaus stuft diese Alternative vor allem wegen der Entfernung und dem damit verbundenen Eingriff in den Fahrplan und der Kosten für die Einrichtung als nicht geeignet ein. Überdies gehören die Grundstücke dem Seestadt-Investor Catella, der dort in diesem Jahr mit dem Bau des Quartiers beginnen möchte. Die Steinmetzstraße scheidet wegen des hohen Verkehrsaufkommens aus. Der Fernbusbahnhof an der unteren Hindenburgstraße ist zu klein. Bliebe noch der Platz der Republik: Dort will die Verwaltung aber die Projekte aus dem Programm Soziale Stadt (IHEK) nicht gefährden.